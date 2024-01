XPoSat ने मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, आर्गन, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्वों के उत्सर्जन लाइनों को किया कैप्चर

बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने नए साल के अवसर पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Center in Sriharikota) से एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अब इसरो ने इस मिशन पर नया अपडेट दिया है। इसरो (ISRO) ने गुरुवार को बताया कि एक्सपोसेट पर XSPECT पेलोड ने कैसिओपिया ए (Cas A) सुपरनोवा रेम्नन्ट (Supernova Remnant) से अपना पहला प्रकाश प्राप्त किया है।

XPoSat Mission:

XSPECT payload aces its performance check with an observation of the Cassiopeia A supernova remnant. https://t.co/2W2uP1GZmT

XSPECT's spectral and temporal studies promise to unveil the universe's secrets in soft X-rays.

XSPECT is developed by U R Rao Satellite… pic.twitter.com/rYGQqjk3kB

— ISRO (@isro) January 11, 2024