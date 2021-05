Yaas Cyclone : बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव चक्रवात ‘यास’ तूफान में तब्दील

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव सोमवार तड़के चक्रवात ‘यास’ तूफान में तब्दील हो गया। इसके अगले 24 घंटे में तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात के 26 मई को ‘अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान’ के रूप में दोपहर के आस-पास पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने का अनुमान है। इस दौरान, 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

आईएमडी के च्रकवात चेतावनी डिपार्टमेंट ने कहा कि चक्रवात के उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर धीरे-धीरे बढ़ने का अनुमान है, जो अगले 24 घंटों के दौरान भीषण चक्रवाती तूफान में और उसके बाद 24 घंटों के दौरान एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।

Deep Depression over Eastcentral Bay of Bengal intensified into Cyclonic Storm ‘Yaas’ and about 600 km of Port Blair. To intensify into a Severe Cyclonic Storm during next 24 hours and into a Very Severe Cyclonic Storm during subsequent 24 hours. pic.twitter.com/HfREdsMtOL

