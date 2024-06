योग में समाज की सभी बीमारियों और समस्याओं का इलाज है : योग गुरु रामदेव

हरिद्वार: 10 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (10th International Yoga Day) पर योग गुरु रामदेव (Yoga Guru Ramdev) ने आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna) के साथ उत्तराखंड (Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) में योग किया।इस कार्यक्रम में बच्चे और कई अन्य लोग भी शामिल हुए।

#WATCH: On International Yoga Day, Yog Guru Ramdev along with Acharya Balkrishna performs yoga in Haridwar, Uttarakhand. #YogaDay2024 #YogaForSelfAndSociety #InternationalYogaDay2024 #IDY2024 #BabaRamdev #ramdev #yogaguru #uttarakhand pic.twitter.com/zN9jelou87

— santosh singh (@SantoshGaharwar) June 21, 2024