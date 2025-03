होली में रंग नहीं, पानी बरसने वाला है; दिल्ली-यूपी वाले बारिश में भीगने को रहें तैयार

How will the weather be on Holi 2025: भारत में इस समय मौसम का मिजाज बार-बार पलटी खा रहा है। आसमान में कभी बादल नजर आ रहे हैं तो कभी तेज धूप देखने को मिल रही है। शाम और सुबह के समय चल रही हवा हल्की ठंड का एहसास करा रही है। इस बीच होली और उसके आस-पास दिनों में दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।