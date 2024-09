Yogesh Kathuniya Paris Paralympics 2024 : योगे कथुनिया ने जीता सिल्वर, भारत का 8वां पदक

Yogesh Kathuniya Paris Paralympics 2024 : टोक्यो पैरालिंपिक में रजत पदक जीतने के बाद भारत के योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरालिंपिक में भी रजत पदक जीता। उन्होंने 42.22 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जो इस सत्र का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास था। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में यह भारत का 8वां पदक है।

.@YogeshKathuniya you have done it again!

With sheer determination and unmatched skill, he’s clinched a Silver medal in the Men's Discus Throw F56 at the Paralympics 2024!

From relentless training to overcoming challenges, Yogesh’s journey is a true testament to the power of… pic.twitter.com/9zHnNSXm7a

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 2, 2024