महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे योगी, पीएम मोदी ने सीएम से की बात

प्रयागराज। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में रविवार दोपहर बाद सेक्टर 19 में भीषण आग लग गई। इससे मेला क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया और पूरी जानकारी ली। आग की लपटों और धुएं के गुबार को दूर से भी देखा जा सकता था। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया।

सीएम योगी ने न सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया, बल्कि मौके पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। महाकुंभ क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं, प्रयागराज पुलिस की तरफ से जारी बयान में किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा गया है। मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि आग में किसी के झुलसने की कोई खबर नहीं है। आग सबसे पहले गीता प्रेस के टेंट में लगी, जिसके बाद उसके आसपास के 10 टेंट उसकी जद में आ गए। उन्होंने बताया कि किसी अखाड़े के टेंट में आग नहीं लगी है।

VIDEO | Prayagraj: UP CM Yogi Adityanath (@myogiadityanath) at the Maha Kumbh area where a fire broke out earlier today. #MahaKumbh2025 #Kumbh2025

