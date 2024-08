Zomato Order Scheduling Feature : ज़ोमैटो ने ऑर्डर शेड्यूलिंग फीचर लॉन्च किया, दिल्ली-NCR सहित इन शहरों से शुरू होगी सर्विस

Zomato Order Scheduling Feature : ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म ज़ोमैटो ने एक नया फ़ीचर लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए ग्राहक अपने खाने के ऑर्डर को दो दिन पहले तक शेड्यूल कर सकते हैं। यह सेवा वर्तमान में कई प्रमुख भारतीय शहरों में उपलब्ध है,जिसका कंपनी अब और विस्तार कर रही है।

ज़ोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस सुविधा के लॉन्च की घोषणा की। गोयल के अनुसार, यह सेवा शुरू में दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु , मुंबई , अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और जयपुर के लगभग 13,000 रेस्तरां में ₹ 1,000 से अधिक के ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

गोयल ने आगे कहा, “ऐतिहासिक रूप से, इन रेस्तरां में बड़ी मात्रा में व्यंजन स्टॉक में रहते हैं और रसोई-तैयारी-समय की स्थिरता भी देखी गई है। और अधिक रेस्तरां और शहरों को जोड़ा जा रहा है। हम जल्द ही इसे सभी ऑर्डरों के लिए बढ़ा देंगे”।

Update: you can now schedule orders on Zomato.

Plan your meals better by placing an order up to 2 days in advance, and we’ll deliver right on time. For now, scheduling is available for orders above ₹1,000, at around 13,000 outlets across Delhi NCR, Bengaluru, Mumbai,… pic.twitter.com/LZGeNn1zZI

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) August 24, 2024