Zomato ने भीषण गर्मी के चलते कहा- प्लीज दोपहर में ऑर्डर मत करो, फिर लोगों ने लगा दी क्लास

Zomato News: देश में कई राज्य इस समय भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे हैं और गर्मी की वजह से लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोगों को दोपहर के वक्त बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गयी है। इसी बीच फूड डिलवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) का एक सोशल मीडिया पोस्ट सुर्खियों में बना हुआ है।

दरअसल, जोमैटो (Zomato) के फूड डिलीवरी बॉय (Food Delivery Boy) इस भीषण गर्मी में भी खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स को दोपहर के वक्त ऑर्डर न करने का आग्रह किया। जोमैटो ने रविवार को अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘जब तक बहुत जरूरी न हो, कृपया दोपहर के वक्त ऑर्डर करने से बचें।’ हालांकि, फूड डिलवरी प्लेटफॉर्म के इस आग्रह पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है।

pls avoid ordering during peak afternoon unless absolutely necessary 🙏

— zomato (@zomato) June 2, 2024