तेजस्वी की होगी जीत, तेज प्रताप यादव अपनी जगह पर सही है- पूर्व सीएम राबड़ी देवी

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी ने गुरुवार को अपने बेटे और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव की जीत पर विश्वास जताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं।

पटना। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी (Rabri Devi, former Chief Minister of Bihar and leader of the Rashtriya Janata Dal) ने गुरुवार को अपने बेटे और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav is the Chief Ministerial face of the Grand Alliance) की जीत पर विश्वास जताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री (Chief Minister of Bihar) बनाने का मन बना लिया है। वह एक युवा और नए नेता हैं। तेजस्वी यादव जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। अपने बड़े बेटे और निष्कासित राजद नेता तेज प्रताप यादव के जनशक्ति जनता दल के रूप में अलग से चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर, राबड़ी देवी ने कहा कि वह अपनी जगह पर सही हैं। महागठबंधन ने पहले राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और मुकेश सहनी को अपना उपमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। मंगलवार को महागठबंधन ने पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कि बिहार का तेजस्वी प्रण शीर्षक से अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें चुनाव से पहले प्रमुख वादों की रूपरेखा दी गई। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेतृत्व वाले एनडीए पर वोटों के लिए बिहार का शोषण करने और गुजरात में उद्योग स्थापित करके राज्य को बंधुआ बनाए रखने का आरोप लगाया है। यादव ने ज़ोर देकर कहा कि 2025 का बिहार चुनाव लोगों के लिए राज्य की प्रगति के लिए एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करने का एक अवसर है।

