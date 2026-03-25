बाजार के गिरावट के बीच HDFC म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट, बताया निवकेशकों को इक्विटी में निवेशित रहना चाहिए

नई दिल्ली। HDFC म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों को इक्विटी में निवेशित रहना चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIPs) जारी रखने चाहिए और मौजूदा बाज़ार सुधार को पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इक्विटी बाज़ारों में हाल की अस्थिरता और सुधार के कारण सभी सेग्मेंट्स में वैल्यूएशन में नरमी आई है, जिससे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए धीरे-धीरे अपना निवेश बढ़ाने का यह एक अच्छा समय है। निवेशक SIPs जारी रखकर और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके अनुशासन बनाए रख सकते हैं। मौजूदा सुधार का इस्तेमाल इक्विटी में निवेश धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसमें यह भी बताया गया कि हाल के सुधार के बाद Nifty 50 अब 1-वर्षीय फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग्स (PE) के आधार पर अपने 10-वर्षीय औसत से कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। जबकि मिडकैप और स्मॉल-कैप इंडेक्स अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। सितंबर 2024 में देखे गए उच्च स्तरों की तुलना में यह अंतर काफी कम हो गया है।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि निवेशकों को एसेट एलोकेशन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। इक्विटी में सुधार के कारण कई पोर्टफोलियो में निवेश का स्तर शायद तय स्तरों से नीचे चला गया हो, जिससे इक्विटी में निवेश बढ़ाकर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का एक अवसर पैदा होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में SIPs जारी रखना विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे अपेक्षाकृत कम कीमतों पर निवेश जमा करने में मदद मिलती है और कॉस्ट एवरेजिंग के ज़रिए लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें आगे कहा गया है कि लंबी अवधि का नज़रिया रखते हुए निवेशित रहना और समय-समय पर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना निवेशकों को बाज़ार की अस्थिरता से निपटने और अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाज़ार में मौजूदा सुधार का असर सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। Nifty 50 इंडेक्स अपने हाल के उच्चतम स्तर से लगभग 15 प्रतिशत नीचे आ गया है, जबकि Nifty Midcap 150 इंडेक्स और BSE Small Cap 250 इंडेक्स जैसे व्यापक इंडेक्स में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। एक गहन विश्लेषण से पता चला है कि शेयरों के स्तर पर यह सुधार और भी ज़्यादा गंभीर रहा है। जहां Nifty Midcap 150 Index अपने शिखर से 15 प्रतिशत नीचे है, वहीं इसके लगभग 43 प्रतिशत घटक शेयर अपने 52-हफ़्ते के उच्चतम स्तर से 30 प्रतिशत से ज़्यादा गिर गए हैं। इसी तरह, BSE Small Cap 250 Index में, लगभग 63 प्रतिशत शेयर अपने 52-हफ़्ते के उच्चतम स्तर से 30 प्रतिशत से ज़्यादा गिर गए हैं। रिपोर्ट ने हाल के सुधार का कारण बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को बताया, जिससे बाज़ार में अस्थिरता बढ़ी है और सभी क्षेत्रों तथा बाज़ार पूंजीकरण खंडों में भारी गिरावट आई है। अल्पकालिक अनिश्चितता के बावजूद, रिपोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पिछले संकटों के ऐतिहासिक रुझान यह संकेत देते हैं कि बाज़ार लंबी अवधि में ठीक हो जाते हैं, जिसे बुनियादी बातों और कमाई में वृद्धि का समर्थन मिलता है।