पिता भाजपा से बने राज्यसभा सांसद, बेटे ने कांग्रेस से ठोकी ताल, सोनिया गांधी उतरी समर्थन में

नई दिल्ली। राज्यसभा के 37 सीटों में चुनाव होनो है और 26 सीटों पर निर्विरोध सांसद चुना लिए गए है। अब मात्र 11 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी। इन 11 सीटों में एक सीट ऐसी है जो भाजपा और कांग्रेस के लिए सम्मान की बात बन गई है। इस सीट से भाजपा के ही राज्यसभा सांसद बनते थे, लेकिन अब उस सीट से भाजपा के सांसद के बेटे ने कांग्रेस की टिकट से दावा ठोक दिया है। अब यह सीट जीतना दोनों पार्टियों के लिए सम्मान की बात बन गई है।

बता दे कि अभिषेक मनु सिंधवी कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा जना की तैयारी कर रहे है। अभिषेक मनु के पिता लक्ष्मी मल्ल सिंघवी देश के जाने-माने भाजपा नेता रहे है और भाजपा के कोटे से राज्यसभा जाते थे। पिता के भाजपा में होने के बाद भी बेटा अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस का दामन थामा है। बता दे कि कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता दिवंगत माधवराव सिंधिया अभिषेक मनु को कांग्रेस में शामिल कराया था और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात करवाई थी। कांग्रेस के साथ ही विपक्ष का हर नेता अभिषेक मनु को राज्यसभा भेजना चाहता है। कांग्रेस 2024 में ही अभिषेक मनु को राज्यसभा भेजना की तैयारी की थी। हिमांचल कोटे से, लेकिन वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद राहुल गांधी ने अभिषेक को तेलंगाना से राज्यसभा भेजा था।