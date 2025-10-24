  1. हिन्दी समाचार
  बिहार विधानसभ चुनाव: मुकेश सहनी का भाजपा पर तंज, कहा- एक मल्लाह के बेटे का उपमुख्यमंत्री उन्हे तकलीफ दे रहा

बिहार विधानसभ चुनाव: मुकेश सहनी का भाजपा पर तंज, कहा- एक मल्लाह के बेटे का उपमुख्यमंत्री उन्हे तकलीफ दे रहा

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारा हो चुका है और सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरों को भी घो​षणा हो चुंकी है। महागठबंधन ने मु​ख्यमंत्री का उम्मीदवार राजद नेता तेजस्वी यादव को और ​उप मुख्यमंत्री को उम्मीदवार विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को बनाया गया है। मुकेश साहनी ने अपने विपक्षी गठबंधन एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि एक मल्लाह के बेटे को बिहार का उपमुख्यमंत्री बनने से उन्हे बहुत तकलीफ हो रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

महागठबंधन के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा बहुत परेशान है। उनको यह बात पच नहीं रही कि एक दलित और पिछड़ा जाति का लड़का बिहार का उपमुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हमे आज भी वह दिन याद है जब भाजपा ने हमारे विधायकों को खरिद लिया था। उन्होने कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है और वीआईपी बहुत सी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम वापस ले रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब भी बिहार का दौरा किया है तो उन्होने जनता को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उन्होने कहा था कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती है, क्योकि यहां पर जमीन नहीं है। सहनी ने कहा कि बिहार देश के दॉप 10 कृषि उत्पादन में बिहार है। गृहमंत्री की नियत में ही बिहार का विकास नहीं है।

