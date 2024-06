17वीं लोकसभा भंग, राष्ट्रपति भवन ने जारी की प्रेस रिलीज

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) बुधवार को 17वीं लोकसभा (17th Lok Sabha) को भंग कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) ने प्रेस रिलीज (Press Release) जारी कर बताया कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 17 वीं लोकसभा (17th Lok Sabha) को भंग कर दिया गया है।

President Droupadi Murmu has accepted advice of the Cabinet to dissolve the 17th Lok Sabha with immediate effect. The President signed the Order dissolving the 17th Lok Sabha in exercise of the powers conferred upon her by Sub-clause (b) of Clause (2) of Article 85 of the…

