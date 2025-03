पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई, कहा- हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व

नई दिल्ली। चैंपियंस ट्राॅफी में भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि एक असाधारण खेल और एक असाधारण परिणाम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बधाई।

An exceptional game and an exceptional result!

Proud of our cricket team for bringing home the ICC Champions Trophy. They’ve played wonderfully through the tournament. Congratulations to our team for the splendid all around display

— Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2025

राष्ट्रपति बोलीं- भारतीय टीम ने रचा इतिहास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। भारत तीन बार ट्रॉफी जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है। क्रिकेट इतिहास रचने के लिए खिलाड़ी, प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ सबसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। मैं भारतीय क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं।

Heartiest congratulations to Team India for winning the ICC Champions Trophy, 2025. India becomes the only team to win the Trophy thrice. The players, the management and the support staff deserve highest accolades for creating cricketing history. I wish Indian cricket a very…

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 9, 2025

अमित शाह बोले- भारतीय टीम ने देश को गौरवान्वित किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया को बधाई। मैदान पर आपकी जोशीली ऊर्जा और अजेय प्रभुत्व ने देश को गौरवान्वित किया और क्रिकेट उत्कृष्टता के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया। आप हमेशा शानदार प्रदर्शन करते रहें।

A victory that scripts history.

Congratulations to Team India on clinching a stunning victory in the ICC #ChampionsTrophy2025. Your fiery energy and unassailable dominance on the pitch made the nation proud, setting a new benchmark for cricketing excellence.

May you always come… pic.twitter.com/SC22G8c3OF

— Amit Shah (@AmitShah) March 9, 2025

राजनाथ सिंह ने कहा- भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत और शानदार प्रदर्शन। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। भारत इस जीत से बेहद खुश है। क्रिकेट कौशल के शानदार प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बधाई। आज की यह जीत कई युवाओं और महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी।

What a fantastic victory and superb performance by the Indian cricket team!

Team India has scripted history by defeating New Zealand at the Champions Trophy final match.

India is elated by this victory.

Congratulations to the entire team for spectacular display of cricketing… pic.twitter.com/CYP8FjPD7E

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 9, 2025

खेल मंत्री ने दी बधाई

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने भी भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि लहरा दिया तिरंगा। शानदार, जबरदस्त जीत के लिए भारत के चैंपियंस का अभिनंदन। एक दूसरे वीडियो में उन्होंने लिखा कि डांडिया टाइम। इस वीडियो में रोहित शर्मा और विराट कोहली स्टंप्स के साथ डांडिया खेलते नजर आए।

लहरा दिया तिरंगा!

शानदार, जबरदस्त जीत के लिए भारत के चैंपियंस को अभिनंदन। #INDVsNZ #ChampionsTrophy pic.twitter.com/JTwh50aQKM

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) March 9, 2025

यूपी के सीएम योगी ने कहा- रंगों की बेला को रंगमय बनाया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विजय। चैंपियंस का अभिनंदन। देशवासियों को हार्दिक बधाई। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर विजय के रंगों से त्योहारों की बेला को और अधिक रंगमय, उल्लासमय बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी पर देश को गर्व है। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य हेतु अनंत मंगलकामनाएं। जय हिंद

ऐतिहासिक विजय…

चैंपियंस का अभिनंदन! देश वासियों को हार्दिक बधाई!

चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर विजय के रंगों से त्योहारों की बेला को और अधिक रंगमय, उल्लासमय बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी पर देश को गर्व है। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य हेतु अनंत मंगलकामनाएं।

जय हिंद🇮🇳…

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 9, 2025

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी दी बधाई

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जय हो! आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता के रूप में टीम इंडिया सर्वोच्च स्थान पर है। रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरी टीम ने पूरी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सहयोगी स्टाफ को उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

Jai Ho! 🏆 Team India reigns supreme as the ICC Champions Trophy 2025 winners! The team, led by Rohit Sharma, delivered a stellar performance, and the entire squad excelled throughout the series. Kudos to the support staff for their relentless efforts. This is a proud moment for… pic.twitter.com/Z0hbC4zNtd

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) March 9, 2025