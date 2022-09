26 September Panchang: आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जाने अशुभ समय शुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में…

आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), आश्विन. प्रतिपदा तिथि 03:08 AM तक उपरांत द्वितीया. नक्षत्र हस्त 06:16 AM तक उपरांत चित्रा. शुक्ल योग 08:05 AM तक, उसके बाद ब्रह्म योग. करण किस्तुघन 03:19 PM तक, बाद बव 03:08 AM तक, बाद बालव.