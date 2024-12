ट्रेन के अंदर महिला को जलाया जिंदा, देखती रही पब्लिक, VIDEO वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: अमेरिका (America) के न्यूयॉर्क (NewYork) से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां ब्रुकलिन में एक आदमी ने एक महिला को ट्रेन में जिंदा जला दिया और वहीं खड़ा होकर देखता रहा। इस दौरान वहां मौजूद किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। BBC की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश (Police Commissioner Jessica Tish) ने बताया कि यह घटना रविवार सुबह करीब 7:30 बजे हुई। ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड-स्टीलवेल स्टेशन पर खड़ी एफ ट्रेन के अंदर महिला पर आरोपी ने अचानक हमला किया। उसने लाइटर से महिला के कपड़ों में आग लगा दी।

In #NewYork, #America, a man burnt a woman alive in a train and kept standing there and watching and no one tried to save her. #HorribleVisuals pic.twitter.com/fuxjj1CSCv

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) December 23, 2024