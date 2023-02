Aaj ka Panchang February 17: जानिए शुक्रवार का पंचांग, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

Aaj ka Panchang February 17: आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 11 बजकर 36 मिनट तक रहेगी। आज रात 11 बजकर 45 मिनट तक सिद्धि योग रहेगा। साथ ही सूर्योदय से लेकर रात 8 बजकर 28 मिनट तक यायीजय योग रहेगा। आज रात 8 बजकर 28 मिनट तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा।

आज का पंचांग

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

तिथि

कृष्ण पक्ष द्वादशी – Feb 17 02:49 AM – Feb 17 11:36 PM

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी – Feb 17 11:36 PM – Feb 18 08:02 PM

नक्षत्र

पूर्वाषाढ़ा – Feb 16 10:53 PM – Feb 17 08:28 PM

उत्तराषाढ़ा – Feb 17 08:28 PM – Feb 18 05:42 PM

योग

सिद्धि – Feb 17 03:35 AM – Feb 17 11:44 PM

व्यातीपात – Feb 17 11:44 PM – Feb 18 07:36 PM

अशुभ काल

राहू – 11:16 AM – 12:41 PM

यम गण्ड – 3:30 PM – 4:55 PM

कुलिक – 8:26 AM – 9:51 AM

दुर्मुहूर्त – 09:17 AM – 10:02 AM, 01:03 PM – 01:48 PM

वर्ज्यम् – 03:33 AM – 04:58 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:18 PM – 01:03 PM

अमृत काल – 04:09 PM – 05:35 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:25 AM – 06:13 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 7:02 AM

सूर्यास्त – 6:19 PM

चन्द्रोदय – Feb 17 4:21 AM

चन्द्रास्त – Feb 17 3:06 PM

चंद्र राशि

चन्द्रमा फरवरी 18, 01:48 AM तक धनु राशि उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत – माघ

पूर्णिमांत – फाल्गुन

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – माघ 28, 1944

वैदिक ऋतु – शिशिर

द्रिक ऋतु – शिशिर