AAP ने जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट से मोहिंदर भगत को बनाया उम्मीदवार

जालंधर। आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट (Jalandhar West Assembly Seat) पर होने वाले उपचुनाव के लिए मोहिंदर भगत (Mohinder Bhagat) को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। भगत ने 2022 में जालंधर वेस्ट (Jalandhar West) से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था।

जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट (Jalandhar West Assembly Seat) पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। यह सीट शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अंगुराल ने आप की टिकट पर इस सीट से चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले वे भाजपा में शामिल हो गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

The Party hereby announces the candidate for bye-election to the assembly constituency of Jalandhar West pic.twitter.com/z8y6OzG4qt

