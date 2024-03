AAP Protest : आज आप करेगी पीएम आवास का घेराव, ट्रैफिक पुलिस ने इन मार्गों पर न जाने की दी सलाह

AAP Protest : दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के विरोध में आज उनकी पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। इस बीच विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें लोगों को कई मार्गो पर आने से बचने और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी है।

दरअसल, कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में ईडी की टीम ने गुरुवार रात दो घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता आज मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास (Prime Minister’s Residence) का घेराव करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक की आशंका को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और केमल अतातुर्क मार्ग पर किसी भी वाहन को कहीं भी रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। जनता के लिए सामान्य प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त सड़कों पर पार्क किए गए वाहनों को हटा दिया जाएगा और अनुचित पार्किंग और कानूनी निर्देशों की अवज्ञा के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। खींचे गए वाहनों को काली बाड़ी मार्ग स्थित ट्रैफिक पिट में पार्क किया जाएगा।

Traffic Advisory

In view of special Law & Order arrangement in New Delhi area on 26.03.2024, traffic will be affected.

Kindly follow the advisory#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/5BUosjCzmy

