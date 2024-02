Accident on Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार और बस में भंयकर टक्कर, कार सवार पांच लोगो की जिंदा जलकर मौत

Accident on Yamuna Expressway: उत्तर प्रदेश के मथुरा थाना महावन से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। डबल डेकर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर स्विफ्ट डिजायर में टक्कर हो गई। इस टक्कर से बस और कार दोनो आग के गोले में तब्दील हो गई। इस हादसे में कार में सवार पांच लोगो की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

A horrific accident took place on यमुना एक्सप्रेस in the Mahavan police station area of ​​Mathura.#UttarPradesh #Mathura #YamunaExpressway #Fire #Accident Yamuna Expressway pic.twitter.com/co95tvyOhg

