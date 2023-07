Acne on the Back: पीठ के मुहांसों और फुंसियों के लिए बेहतरीन उपचार हैं ये चीजें

Acne on the Back: चेहरे के साथ साथ कई लोगों को पीठ पर भी फूंसी या मुहांसों की (Pimple or acne problem on the back) समस्या हो जाती है। ऐसे में महिलाओं को बैकलैस ड्रेस पहनने में काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा खुजली और दाग धब्बे पड़ने का भी डर रहता है।

स्किन केयर के लिए भी ग्रीन टी बेहतरीन उपचार

इस समस्या से बचने के लिए ग्रीन टी (green tea) का इस्तेमाल कर सकते है। स्किन केयर के लिए भी ग्रीन टी बेहतरीन उपचार (green tea best remedy) है। ऐसा करने के लिए एक कप ग्रीन टी तैयार कर लें और फिर इसमें कॉटन बॉल्स या रुई को डुबोकर चेहरे पर लगाए और सूखने के बाद फेस वॉश कर लें।

पीठ के दानों को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल भी है बेहतर

इसके अलावा शहद और दालचीनी को मिलाकर फेसपैक तैयार करें। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते है जो फोड़े और फुंसियों (boils and pimples) को दूर करने में हेल्प करता है। एलोवेरा जेल भी काफी फायदेमंद है। पीठ के दानों (Acne on the Back) को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल निकालें और दानों वाली जगह पर लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे धो डालें।