शमी को शादी का ऑफर देने वाली एक्ट्रेस की पोस्ट से मचा बवाल! अब इरफान और गौतम गंभीर को लेकर किए सनसनीखेज दावे

Payal Ghosh’s claim: पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष (Bollywood actress Payal Ghosh) ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को शादी का खुला ऑफर रखा था। उनकी इस पोस्ट ने खूब सुर्खियां बटोरीं थीं। वहीं, अब पायल घोष ने भारत के पूर्व ऑल राउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) को लेकर बड़ा दावा किया है।

दरअसल, एक्ट्रेस पायल घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान पठान (Irfan Pathan) के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘जब से हमारा ब्रेकअप हुआ, मैं बीमार पड़ गई थी। मैं सालों तक काम नहीं कर सकी थी। लेकिन ये इकलौता लड़का था जिसे मैंने प्यार किया था। इसके बाद मैंने किसी को भी प्यार नहीं किया।’ उनकी इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

After we broke up … I fell ill .. I couldn’t work for years… but he was the only guy whom I loved… after that I never loved anybody 🥲 pic.twitter.com/vKRYWJl0Ti

— Payal Ghoshॐ (@iampayalghosh) December 1, 2023