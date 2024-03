गौतम गंभीर के बाद पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा का बड़ा एलान, चुनावी राजनीति से लिया संन्यास

BJP MP Jayant Sinha : लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में टिकट कटने की अटकलों के बीच भाजपा के सांसद एक के बाद एक सक्रिय राजनीति से किनारा कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर बल्लेबाज और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के बाद अब हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा (Jayant Sinha) ने चुनावी दायित्वों से मुक्ति की मांग की है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा (BJP MP Jayant Sinha) ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा।’

हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा (BJP MP Jayant Sinha) ने आगे लिखा, ‘मुझे पिछले दस वर्षों से भारत और हज़ारीबाग़ के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा, मुझे प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी, गृह मंत्री अमितशाह और भाजपा नेतृत्व द्वारा प्रदान किए गए कई अवसरों का आशीर्वाद मिला है। उन सभी के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। जय हिन्द।’

I have requested Hon’ble Party President Shri @JPNadda ji to relieve me of my direct electoral duties so that I can focus my efforts on combating global climate change in Bharat and around the world. Of course, I will continue to work with the party on economic and governance…

