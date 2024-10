J-K चुनाव नतीजों के बाद उपराज्यपाल इन 5 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं विधायक! कांग्रेस-NC की बढ़ी टेंशन

J-K चुनाव नतीजों के बाद उपराज्यपाल इन 5 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं विधायक! कांग्रेस-NC की बढ़ी टेंशन

Whose Government in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद जारी किए एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 35-40 सीटें मिलते दिख रही हैं, लेकिन किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना नहीं जताई गयी है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से 5 लोगों को विधानसभा के लिए मनोनीत किए जाने की खबरें सुर्खियों में है, जोकि किंग मेकर साबित हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा खेला होने का डर सताने लगा है।