Agra Lucknow Express Way : लग्जरी बस में लगी आग, बाल-बाल बचे यात्री, राजस्थान से वाराणसी जा रही थी बस

Agra Lucknow Express Way : यूपी (UP) के मैनपुरी जिले (Mainpuri District) के करहल में राजस्थान से बनारस जा रही लग्जरी बस (Luxury Bus) में गुरुवार को अचानक आग लग गई। हादसा उस समय हुआ जब बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे (Agra Lucknow Express Way) पर दौड़ रही थी। बस में आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई। चालक की सूझबूझ के चलते यात्रियों को सुरक्षित बस से उतार दिया गया।

बता दें कि ये घटना गुरूवार अपरान्ह साढ़े तीन बजे की है। न्यू लग्जरी बस (New Luxury Bus) सवारियां लेकर निर्माड़ा राजस्थान से वाराणसी जा रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे (Agra Lucknow Express Way) के 95 किलोमीटर पर पहुंचते ही बस मे शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) हो जाने से अचानक धुआं उठा। ये देख यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक रामकेश यादव (Bus Driver Ramkesh Yadav) ने तुरंत बस रोकी, जिसके बाद सवारियां तुरंत नीचे उतर गईं।

सूचना मिलते ही करहल सीओ व तहसीलदार यूपीडा कर्मियों, फायर सर्विस तथा भारी पुलिस फोर्स के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग में बस बुरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि सवारियां बाल बाल बच गईं। दो चार को ही मामूली चोट भगदड़ में आईं। कुछ यात्रियों को सामान आग में जल गया।