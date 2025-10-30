AI Conference 2025 : Microsoft CEO सत्य नडेला दिसंबर में आएंगे भारत, एआई कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

नई दिल्ली। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभाव और तकनीकी साझेदारी बढ़ रही है। इसको मजबूत करने के उद्देश्य से Microsoft के सीईओ सत्य नडेला (Microsoft CEO Satya Nadella) दिसंबर माह में भारत दौरे पर आने वाले हैं। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नडेला दिसंबर में दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू का दौरा करेंगे, जहां वे सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत की कुछ हस्तियों और कंपनी के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे।

एआई क्रॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

जानकारी के अनुसार, नडेला अपने दौरे के दौरान AI से जुड़ी कई अहम कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक उनकी यात्रा को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह दौरा माइक्रोसॉफ्ट के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।

Microsoft के सीईओ सत्य नडेला (Microsoft CEO Satya Nadella) की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नए दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देश हालिया मतभेदों को पीछे छोड़कर तकनीकी साझेदारी पर जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर, भारत सरकार ‘मेक इन इंडिया’ एप्स और सर्विसेज को प्रमोट कर रही है, जिससे जोहो कॉर्पोरेशन जैसी भारतीय कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों के सस्ते विकल्प के रूप में उभर रही हैं।

नडेला AI सेक्टर में बढ़ा सकते हैं निवेश

बता दें, नडेला इसी साल जनवरी 2025 में भी भारत आए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और देश में AI सेक्टर में 3 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। अब दिसंबर का यह दौरा उनके विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है।

भारत में AI को लेकर प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में Google ने आंध्र प्रदेश में AI डेटा सेंटर लगाने के लिए अगले पांच साल में 15 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट समर्थित OpenAI ने भारतीय यूजर्स के लिए ChatGPT Go का एक साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन देने का ऐलान किया है। नडेला की यह यात्रा भारत में AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी के विकास को नई गति दे सकती है।