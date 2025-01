AIIMS Gorakhpur Recruitment: AIIMS गोरखपुर में प्रोजेक्ट नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकाली भर्ती, कैंडिडेट्स ऐसे करें अप्लाई

AIIMS Gorakhpur Recruitment: एम्स गोरखपुर में प्रोजेक्ट नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार एम्स गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

जो उम्मीदवार इंटरव्यू में सफल होंगे, उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। इस भर्ती के लिए इंटरव्यू का आयोजन 14 फरवरी को किया जाएगा।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ पीएचडी/ बीएससी/ एएनएम

एज लिमिट

प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट III और II : 40 से 45 वर्ष

अन्य पदों के लिए : 25 से 35 वर्ष

सिलेक्शन प्रोसेस

वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर

सैलरी

प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट III : 93,600 रुपए प्रतिमाह

प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट II : . 80,400 रुपए प्रतिमाह

प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट III : 33,600 रुपए प्रतिमाह

सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट : 30,600 रुपए प्रतिमाह

डेटा एंट्री ऑपरेटर : 29,200 रुपए प्रतिमाह

प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट – I* : 21,240 रुपए प्रतिमाह

प्रोजेक्ट नर्स – I : 21,240 रुपए प्रतिमाह

वॉक इन इंटरव्यू का पता

सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग, शैक्षणिक ब्लॉक (MNC बिल्डिंग), एम्स, गोरखपुर

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आवेदन पत्र (प्रिंटआउट)

फोटो पहचान पत्र (ID प्रूफ)

एड्रेस प्रूफ

बर्थ सर्टिफिकेट

पासपोर्ट साइज फोटो

शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मार्कशीट

एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट

ऐसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर जाएं। भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। Click here for New Registration पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। मांगी गई अन्य जानकारी के साथ फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करें। फीस जमा करें। एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रखें।