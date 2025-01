Airtel ने 84 दिन व 1 साल वाले दो सस्ते प्लान किए जारी; चेक करें प्राइस और बेनिफिट्स

Airtel's Two New Value Plans: पिछले महीने, TRAI ने डाटा के बिना सिर्फ वॉयस और SMS वाले रिचार्ज प्लान पेश करने का आदेश दिया था, जो केवल 2जी फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को लक्षित करेंगे। जिसके बाद कंपनियों की ओर से नए सस्ते प्लान पेश किए जाने की उम्मीद की जा रही थी। नए दिशा-निर्देश के तहत एयरटेल ने बिना इंटरनेट डेटा वाले अपने दो और रिचार्ज प्लान जारी किए हैं। जिनकी वैलिडी 84 दिन व 1 साल की है। आइये एयरटेल के दोनों प्लांस और उनके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं-