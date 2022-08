Akshay Kumar इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट 2022,14वां संस्करण का गुजरात के बारडोली में आयोजन

Akshay Kumar International Kudo Tournament 2022: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक उत्साही फिटनेस उत्साही हैं। हर साल, अभिनेता उनके द्वारा प्रायोजित एक कुडो टूर्नामेंट मुफ्त में आयोजित करता है। अक्षय कुमार (Akshay Kumar International Kudo Tournament 2022) जो अपने 14वें साल में है, गुजरात के उका तरसाडिया यूनिवर्सिटी बारडोली में आयोजित किया जाएगा।

आपको बता दें, टूर्नामेंट तकनीकी रूप से केआईएफआई एसोसिएशन द्वारा समर्थित है जिसे भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।

इस आयोजन में भारत और दक्षिण एशियाई देशों के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से अधिक एथलीटों, 300 अधिकारियों और 500 स्वयंसेवकों के भाग लेने की उम्मीद है।

14th Akshay Kumar International Kudo Tournament is coming to Gujarat this year. It will be held at Uka Tarsadia University, Bardoli from 24th to 26th October, 2022. It is a 100% free of cost tournament.👌👌 pic.twitter.com/SSMgx2uXfu

— Akshay Kumar 24×7 (@Akkistaan) August 25, 2022