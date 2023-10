स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान करते हुए दिखे पीएम मोदी, अंकित बैयनपुरिया भी दिखे साथ

नई दिल्ली। गांधी जयंती से एक दिन पहले केंद्र सरकार देशभर में स्वच्छता अभियान चला रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस बीच पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान उनके साथ अंकित बैयनपुरिया भी हैं। दरअसल, अंकित बैयनपुरिया इन दिनों चर्चा में हैं।

पीएम मोदी ने एक्स पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो अंकित से बातचीत करने के साथ स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी अंकित से पूछते हैं,फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? इस पर अंकित जवाब देते हुए कहते हैं कि, वातावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। अगर वातावरण स्वच्छ रहेगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे।

Today, as the nation focuses on Swachhata, Ankit Baiyanpuriya and I did the same! Beyond just cleanliness, we blended fitness and well-being also into the mix. It is all about that Swachh and Swasth Bharat vibe! @baiyanpuria pic.twitter.com/gwn1SgdR2C

— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2023