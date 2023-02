अमेरिका ने चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया, वीडियो देख आप भी रह जाएंगे हैरान

अमेरिकी सेना ने मिसाइल दागकर चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यह गुब्बारा तीन बसों के आकार का है। इस जासूसी गुब्बारे के मलबे से किसी को नुकसान ना हो उसके लिए साउथ कैरोलिना के समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर दूर पर शूट डाउन किया गया।

