नई दिल्ली: अमिताभ बच्चन को लेकर मशहूर है कि वो अक्सर कलाकारों की तारीफ करते हैं। उनको अगर किसी काम अच्छा लगता है तो उस कलाकार को बुके भी भेजते है। लेकिन इस समय अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट करते हुए अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की तारीफ की है।

आपो बता दें, ऋचा चड्ढा इस समय फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर को लेकर चर्चा में चल रहीं हैं जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था। इस ट्रेलर में पता चला था कि ऋचा महिला मुख्यमंत्री के किरदार में ऋचा चड्ढा नजर आ रहीं है जिसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस राजनेता की तरफ ये फिल्म इशारा कर रही है।

T 3782 -Wishing the fiesta @TheRichaChadha .. all the very best for 'Madam Chief Minister' 🙏🙏❤️🌹 https://t.co/fJXTZ3jXXh

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 13, 2021