Amitabh से ले कर Hema ने दी फैंस को Sharadiya Navratri खास बधाई, अनुपम खेर बोले- मां दुर्गा हम सबकी रक्षा करे

Bollywood news: आज से शारदीय नवरात्रि (Sharadiya Navratri) शुरू हो गई है। आज खास मौके पर हर कोई मां दुर्गा (Maa Durga) की भक्ति में डूबा दिखाई दे रहा है। इस पर्व पर बड़े लोगों से लेकर आम लोग तक अपने प्रियजनों को बधाई दे रहे हैं।

नेता से लेकर अभिनेता हर शख्स आज भक्ति मे डूबा हुआ है, ऐसे में आज बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए सभी भक्तों की नवरात्रि की बधाई दी है। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सुष्मिता सेन और अनुपम खेर तक शामिल है जिन्होंने सोशल मीडिया पर बधाई दी है।

अमिताभ ने एक पोस्ट कर लिखा है – ‘या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥’



सुष्मिता सेन ने भी मां दुर्गा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘सुभो देवी पक्ष मां दुर्गा अपनी सारी महिमा में, नई शुरुआत, आशा और साहस की प्रचुरता ।।। और निश्चित रूप से प्यार !!! शुभ दुर्गा पूजा और एक धन्य नवरात्रि आपको और आपके सभी प्रियजनों को!!!’

अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा हम सबकी रक्षा करे और हमें स्वस्थ रखें’।

Here's wishing everyone a joyous #Navratri , filled with lots of happiness and peace! May all your successes and aspirations come true! pic.twitter.com/s5DuxyW7HW

संजय दत्त ने भी वीडियो शेयर करके नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है।

The auspicious Navaratras begin today,when Ma Durga resides amongst us for 9 days,showering her blessings& ending with Vijaya Dashami to celebrate the conquest of the evil Mahishasura.May these holy days benefit all of us, bringing peace and happiness to everyone. Happy Navratri! pic.twitter.com/CPxcVeyanR

— Hema Malini (@dreamgirlhema) October 7, 2021