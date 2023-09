Anantnag Encounter : RJD सांसद मनोज झा,बोले- 29 दिन के बच्चे ने खो दिया अपना पिता , पीएम मोदी और उनकी पार्टी डूबी थी जश्न में

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा (MP Manoj Jha) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। समाचार एजेंसी से बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तब दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और उनके पार्टी के कई बड़े नेता जश्न की तस्वीरें देखीं। लाल गुलाब से जश्न मनाया गया, जबकि 29दिन का बच्चा अपने पिता को खो चुका था। क्या शहीदों के लिए एक-दो दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता था ?

जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी, तो हम जश्न का visuals देख रहे थे BJP headquarters से- मैं समझता हूँ की it could have waited

मेरे लिए महत्वपूर्ण है की मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे जबकि 29दिन का बच्चा अपने पिता को खो चुका था pic.twitter.com/cVXXjFLhac

