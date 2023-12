Animal Box Office Report : रणबीर कपूर की एनिमल ने रचा इतिहास, एक दिन में 100 करोड़ पार

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि एक्टिंग के मामले में बेमिसाल हैं। जी हां, अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बर्फी के बाद अब एनिमल (Animal) ही ऐसी फिल्म है जो ताबड़तोड़ कलेक्शन की ओर बढ़ रही है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ही इतिहास रच दिया है। सलमान खान (Salman Khan) की टाइगर 3 से लेकर एनिमल ने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है।

संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) के डायरेक्शन में बनीं एनिमल (Animal) से लोगों को जितनी उम्मीदें थीं ये फिल्म उससे कहीं ज्यादा आगे निकली। ऐसा हम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स का कहना है। टी सीरीज की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अबतक 116 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है। यही नहीं, इंडिया में एनिमल (Animal) ने अब तक कुल 63 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी के साथ फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा बड़े ही आसानी से पार कर लिया है।

He has come to conquer all the records 🤙🏼🔥🪓#AnimalHuntBegins

Book Your Tickets 🎟️ #Animal#AnimalInCinemasNow #AnimalTheFilm

— T-Series (@TSeries) December 2, 2023