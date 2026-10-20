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अनूप जलोटा ने सलमान खान को दी बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना से दुखी

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड में हलचल तेज हो गई है। अब इस मामले पर भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वह इस पूरे मामले का शांतिपूर्ण अंत चाहते हैं। उनकी सलाह है कि सलमान खान माफी मांगकर विवाद को खत्म करने की दिशा में कदम उठाएं, ताकि तनाव कम हो और किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा पर खतरा पैदा न हो। 

By Kalpna Pandey 
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Tiger Shroff Firing: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ा दी है। इस मामले पर भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खान को एक अहम सलाह दी है। उनका कहना है कि सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगकर इस विवाद को खत्म करने की पहल करनी चाहिए। अनूप जलोटा के मुताबिक, इस पूरे मामले को शांत करने के लिए दोनों पक्षों की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।

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मीडिया से बातचीत के दौरान अनूप जलोटा ने टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। अनूप जलोटा का मानना है कि सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगकर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए।

भजन सम्राट ने कहा कि वह पहले भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। उनके अनुसार, काला हिरण शिकार मामले को लेकर बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में उनकी भावनाओं को समझना और मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में सलमान खान के साथ काम करने वाले लोगों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भी आशंकाएं पैदा हो सकती हैं।

भजन सम्राट का कहना है कि, इस विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय इसे खत्म करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए। अनूप जलोटा चाहते हैं कि सलमान खान इस दिशा में पहल करें और बिश्नोई समाज से बातचीत कर समाधान निकालें।

गौरतलब है कि सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। इसी प्रकरण के चलते बिश्नोई समाज की नाराजगी का मुद्दा भी समय-समय पर सामने आता रहा है। अब टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद यह विवाद एक बार फिर चर्चा में है।

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