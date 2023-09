Asian Games 2023 : निकहत जरीन पहुंचीं सेमीफाइनल में, पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा किया हासिल

Asian Games 2023: भारत की स्टार मुक्केबाज (India’s Star Boxer)और विश्व चैंपियन निकहत जरीन (World Champion Nikhat Zareen) ने महिलाओं की 45-50 किग्रा मुक्केबाजी स्पर्धा में जॉर्डन की हनान नासर को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसी के साथ उन्होंने एशियाई खेलों में भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया है। इस जीत के साथ निकहत ने पेरिस ओलंपिक 2024 (Paris Olympic 2024) कोटा भी हासिल कर लिया है।

Medal assured ✅

Paris Olympic Quota ✅

Nikhat Zareen did it in style by knocking OUT her opponent and sails into Semis (50kg) #IndiaAtAsianGames #AGwithIAS #AsianGames2023 pic.twitter.com/4M8oVkIix9

