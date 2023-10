Asian Games: पारुल चौधरी के बाद अनु रानी ने जीता स्वर्ण पदक, तेजस्विन के नाम सिल्वर मेडल

Asian Games: एशियाई खेलों के 10वें दिन भी भारत की झोली में कई पदक आए। भारत को आज महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता है। एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत को ये पहला स्वर्ण मिला है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत के कुल पदकों की संख्या 64 हो गई है। यह भारत का 14वां स्वर्ण है। कहा जा रहा है कि, आज भारत के कुल पदकों की संख्या 70 के पार जा सकती है।

भाला फेंक स्पर्धा में अनु रानी ने जीता स्वर्ण

इसके साथ ही, अनु रानी ने भी इतिहास रच दिया है। उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। अपने चौथे प्रयास में सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 62.92 मीटर भाला फेंका। श्रीलंका की नदीशा दिलहान ने रजत पदक जीता।

GOLD medal for Annu Rani 🔥

Annu wins Gold medal in Javelin Throw with her SB 62.92m. #IndiaAtAsianGames #AGwithIAS #AsianGames2022 pic.twitter.com/TaeaSwvigt

