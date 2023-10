Asian Games: भारतीय पुरूष बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पहली बार जीता रजत पदक

Asian Games: हांगझोऊ एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम स्वर्ण पदक से चूक गई लेकिन रजत पदक अपने नाम किया। चीन ने फाइनल मुकाबले में भारत को 3-2 से हरा दिया है।

A Superb Silver🥈for our Boys of #Badminton🏸at #AsianGames2022.

Giving their first-ever finale performance at the #AsianGames, the team showed incredible grit during their fight against 🇨🇳

Congratulations on the🥈GUYS! You have just made history & we're proud💪🏻#Cheer4India… pic.twitter.com/Ej2zVEfS5m

— SAI Media (@Media_SAI) October 1, 2023