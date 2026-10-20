  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. एशियन पैरा गेम्स 2026 : अशोक मलिक ने पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत को दिलाया पहला मेडल, मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता सिल्वर

एशियन पैरा गेम्स 2026 : अशोक मलिक ने पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत को दिलाया पहला मेडल, मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता सिल्वर

Asian Para Games 2026 : एथलीट अशोक मलिक ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत को पहला पैरा पावरलिफ्टिंग मेडल दिलाया है। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की 65kg कैटेगरी में 192kg की बेस्ट लिफ्ट के साथ सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 187kg और 192kg का वजन सफलतापूर्वक उठाया, लेकिन 201kg का अपना आखिरी प्रयास पूरा नहीं कर सके।

By Abhimanyu 
Updated Date

Asian Para Games 2026 : एथलीट अशोक मलिक ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत को पहला पैरा पावरलिफ्टिंग मेडल दिलाया है। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की 65kg कैटेगरी में 192kg की बेस्ट लिफ्ट के साथ सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 187kg और 192kg का वजन सफलतापूर्वक उठाया, लेकिन 201kg का अपना आखिरी प्रयास पूरा नहीं कर सके।

पढ़ें :- एशियन पैरा गेम्स में भारत की बेटियों ने बिखेरा जलवा: मोना को गोल्ड, अवनि ने जीता सिल्वर मेडल

जापान के आइची (Aichi) और नागोया (Nagoya) शहरों आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 में एथलीट अशोक ने मंगलवार को 192 kg की बेहतरीन लिफ्ट के साथ सिल्वर मेडल जीता और भारत के पदकों की संख्या में एक और मेडल जोड़ दिया। 2022 में ब्रॉन्ज से लेकर 2026 में सिल्वर तक, अशोक ने अपनी पिछली सर्वश्रेष्ठ 192 kg की लिफ्ट की बराबरी करते हुए पोडियम पर अपनी स्थिति और बेहतर की है।

एशियन पैरा गेम्स 2026 में उनका सफर एक शानदार जीत के साथ खत्म हुआ, जिससे उन्होंने भारत के लिए एक बेहतरीन सिल्वर मेडल हासिल किया। इससे पहले मनीष नरवाल ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीता और LA 2028 पैरालंपिक के लिए कोटा हासिल किया। उन्होंने पुरुषों की 10m एयर राइफल SH1 फाइनल में 233.7 का स्कोर किया। वे दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी के पीछे रहे, जिन्होंने गेम्स रिकॉर्ड (241.3) बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एशियन पैरा गेम्स 2026 : अशोक मलिक ने पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत को दिलाया पहला मेडल, मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता सिल्वर

एशियन पैरा गेम्स 2026 : अशोक मलिक ने पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत...

टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर बने प्रज्ञान ओझा , रमेश पोवार की सिलेक्शन पैनल में एंट्री

टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर बने प्रज्ञान ओझा , रमेश पोवार...

Navratri Carnival : अनंत-राधिका के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने लिया बोट राइड का आनंद, पत्नी साक्षी से क्यों खाई 'मार'?

Navratri Carnival : अनंत-राधिका के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने लिया बोट...

एशियन पैरा गेम्स में भारत की बेटियों ने बिखेरा जलवा: मोना को गोल्ड, अवनि ने जीता सिल्वर मेडल

एशियन पैरा गेम्स में भारत की बेटियों ने बिखेरा जलवा: मोना को...

रिंकू सिंह के नाम बैक-टू-बैक दो शतक, 'वन मैन आर्मी' बनकर गोवा के गेंदबाजों का किया सामना

रिंकू सिंह के नाम बैक-टू-बैक दो शतक, 'वन मैन आर्मी' बनकर गोवा...

कप्तान शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में फ्लॉप! 5 गेंदों में 1 रन बनाकर हुए बोल्ड आउट

कप्तान शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में फ्लॉप! 5 गेंदों में 1 रन...