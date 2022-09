ज्योतिष और शारदा पीठ के नवनियुक्त शंकराचार्य बोले- स्वामी स्वरूपानंद की कमी कोई नहीं कर सकता पूरी, उनके जैसी नहीं हो सकती कोई दूसरी विभूति

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती (Shankaracharya Swami Swaroopanand Saraswati) के उत्तराधिकारियों की घोषणा कर दी गयी है। ज्योतिष पीठ (Astrology Peeth) के नए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (New Shankaracharya Swami Avimukteshwarananda) होंगे, जबकि शारदा पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी सदानन्द सरस्वती (New Shankaracharya of Sharda Peeth Swami Sadanand Saraswati) बनाए गए हैं।