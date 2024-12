ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा जोरदार झटका; गाबा टेस्ट खत्म होने से पहले हेजलवुड पूरी सीरीज से बाहर!

Josh Hazlewood likely to miss rest of India series: गाबा टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम फॉलो ऑन बचाने में सफल रही है। टीम ने स्टंप्स की घोषणा तक 9 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए थे। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ एक बुरी खबर है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, तीसरे टेस्ट में टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड चोटिल बताए जा रहा है, जिसके बाद उनके गाबा में आखिरी दिन के खेल में गेंदबाजी क्रान मुश्किल लगा रहा है और उनके सीरीज से बाहर होने की भी पूरी संभावना है।