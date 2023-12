Ind vs Aus 4th T20 Live Score : ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, टीम इंडिया करेगी बल्लेबाजी

Ind vs Aus 4th T20 Live Score : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा टी-20 इंटरनेशनल मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस का सिक्का एकबार फिर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में उछल है और मैथ्यू वेड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। यानी टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी।

