IND vs AUS T20I series: भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मैथ्यू वेड को सौंपी गयी कप्तानी

IND vs AUS T20I Series: वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 नवंबर से 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है। जिसके लिए 14 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें विकेटकीपर बैटर मैथ्यू वेड (Matthew Wade) को ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी सौंपी गई है।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए उन 7 खिलाड़ियों को भी चुना गया है, जो विश्व कप के स्क्वॉड में शामिल हैं। जिसमें डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस भारत के खिलाफ टी20 सीरीज की टीम में शामिल हैं। इस टी20 टीम में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन और जोश हेजलवुड को मौका नहीं दिया गया है। वनडे विश्व कप के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट जाएंगे।

SQUAD! There’s more cricket to come in India next month, with Matthew Wade set to lead this talented bunch in five T20I’s against India #INDvAUS pic.twitter.com/Mqc8cLe5Ur

— Cricket Australia (@CricketAus) October 28, 2023