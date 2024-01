South Africa की इस हरकत पर भड़के ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान, ICC और BCCI से की बड़ी अपील

South Africa Test Squad against New Zealand: ऑस्ट्रेलियाई टीम को 1999 में वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी स्टीव वॉ ने साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के एक फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। स्टीव वॉ की यह नाराजगी साउथ अफ्रीका (CSA) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने दो मैचों की सीरीज के लिए टेस्ट टीम को लेकर है। इस मामले में वर्ल्ड चैंपियन कप्तान ने आईसीसी और बीसीसीआई से दखल देने की अपील की है।

दरअसल, साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली दो मैचों की सीरीज के लिए 14 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है। जिसमें एक नए कप्तान सहित सात अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल किया गया है। इसे साउथ अफ्रीका की दूसरे दर्जे की टीम माना जा रहा है। स्टीव वॉ ने साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड की इस हरकत को ‘अपमानजनक’ करार दिया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में अब आईसीसी और बीसीसीआई सहित शीर्ष क्रिकेट बोर्डों से आगे आकर टेस्ट क्रिकेट को बचाने की अपील की है।

🟢 SQUAD ANNOUNCEMENT 🟡

CSA has today announced a 14-player squad for the Proteas two-match Test tour of New Zealand next month🇿🇦🇳🇿#WozaNawe #BePartOfIt #SAvIND pic.twitter.com/pLBxCrNvJF

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 30, 2023