World Record : 24 घंटे में 1780 KM चला Electric Scooter, जानें कैसे किया ये कारनामा?

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक स्कूटरों (Electric Scooter) की जब भी बात होती है तो उसकी रेंज पर सबसे पहले सवाल उठते हैं, क्योंकि ये स्कूटर अमूमन सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर से कम ही रेंज देते हैं। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) Vida ने ऐसा कारनामा कर दिया कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) में दर्ज कर लिया गया है। विदा से 24 घंटे तक लगातार सफर कर किसी भी ई स्कूटर (Electric Scooter) से सबसे ज्यादा दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया है।

कंपनी का जयपुर में स्थित हीरो सेंटर फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (Hero Center for Innovation and Technology) की एक टीम ने इस कारनामे को अंजाम दिया और 24 घंटे में स्कूटर से 1780 किलोमीटर की दूरी को तय किया। अब चौंकाने वाली बात ये है कि आखिर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) से इतनी लंबी दूरी कैसे तय की गई? तो आइये आपको बताते हैं हीरो की टीम ने इस कारनामे को कैसे अंजाम दिया?

कैसे बना रिकॉर्ड?

हीरो सेंटर फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी Hero Center for Innovation and Technology) की टीम ने एक रिले बनाकर इस कारनामे को अंजाम दिया। एक के बाद एक स्कूटर को और उसकी बैटरी को लगातार बदला गया और 1106.4 मील यानि 1780 किलोमीटर की दूरी तय कर दी गई। ये रिकॉर्ड 20 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में स्‍थापित किया गया। इससे पहले किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर (Electric Two Wheeler)से सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड 350 किलोमीटर का था जो अब हीरो ने तोड़ दिया है।

इस रिकॉर्ड के बाद कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि इस रिकॉर्ड को बनाने का पूरा श्रेय जयपुर और जर्मनी में स्थित हमारी रिसर्च और डवलपमेंट की टीम को जाता है। विदा वी 1 को बनाने के पीछे कई तरह के टेस्ट शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि हम पूरे विश्व में अपनी ईवी सीरीज को देखना चाहते हैं।

बता दें कि फिलहाल कंपनी स्कूटर के दो वेरिएंट Vida V1 plus और Vida V1 Pro ऑफर करती है। कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 165 किमी. की रेंज देता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी कीमत की बात की जाए तो ये 1.45 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्‍ध है। कुछ समय पहले ही वीडा के नए शोरूम को लेकर भी कंपनी ने घोषणा की थी कि जल्द ही अब नए शहरों की तरफ रुख किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि 2023 में ही हीरो विदा को 100 शहरों में उपलब्‍ध करवाया जाए।