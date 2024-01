Ayodhya Infrared Outdoor Heaters : अयोध्या में ठंड से बचाव के लिए लगाए गए खास तरीके के आउटडोर हीटर, देखें वीडियो

Ayodhya Infrared Outdoor Heaters : अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजित किया जाना है। जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच शहर अयोध्या में कई स्थानों पर इन्फ्रारेड आउटडोर हीटर (Infrared Outdoor Heater) लगाए गए हैं ताकि लोगों को गिरते तापमान के बीच ठंड से राहत मिल सके।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इस ठंड में अयोध्या में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इन्फ्रारेड आउटडोर हीटर (Infrared Outdoor Heater) लगाए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन्फ्रारेड आउटडोर हीटर नगर निगम अयोध्या (Municipal Corporation Ayodhya) द्वारा स्थापित किए गए हैं।

Uttar Pradesh | Infrared outdoor heaters installed at several locations across Ayodhya to help people stay warm amid the dropping temperatures. The heaters have been installed by Nagar Nigam Ayodhya pic.twitter.com/METxGiAYuB

