Bangladesh protests : बांग्लादेश की पूर्व स्पीकर और पूर्व वाणिज्य मंत्री हत्या के मामले में गिरफ्तार

Bangladesh protests : बांग्लादेश में हाल ही में आरक्षण विरोधी आंदोलन (Anti-reservation movement) के दौरान हुई हिंसा में एक सुनार की हत्या के मामले में पूर्व स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी (Former Speaker Shirin Sharmin Chaudhury) और पूर्व वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी (Former Commerce Minister Tipu Munshi) को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया खबरों के अनुसार, बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। इन प्रदर्शनों के कारण ही देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former Prime Minister Sheikh Hasina) की सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार ‘ढाका ट्रिब्यून’ में प्रकाशित खबर में बताया गया कि रंगपुर में दर्ज एक हत्या के मामले में पूर्व वाणिज्य मंत्री मुंशी (74) को रैपिड एक्शन बटालियन ने ढाका के गुलशन में बुधवार रात गिरफ्तार किया है।

इसमें बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान 38 वर्षीय सुनार मुस्लिम उद्दिन मिलन की हत्या के लिए मुंशी और संसद की पूर्व अध्यक्ष चौधरी सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।