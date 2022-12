Bareilly News : अमरीना राधिका बनकर लिए 7 फेरे, बोली- अब नहीं तीन तलाक का डर

बरेली। यूपी (UP) के बरेली जिले (Bareilly District) में 21 साल की अमरीना ने अपनी जिदंगी के बारे में बड़ा फैसला लेते हुए धर्म बदलकर (Religious Conversion) हिंदू युवक से शादी रचा ली है। यूपी के बिजनौर की रहने वाली अमरीना ने पहले बरेली के अगस्तय मुनि आश्रम मंदिर (Agastya Muni Ashram Temple) में धर्म परिवर्तन कर अमरीना से राधिका (Amrina aka Radhika) बन गई। इसके बाद उसने अपने प्रेमी पप्पू कोरी से मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी (Marriage According To Hindu Rituals) कर ली।

बता दें कि पप्पू बरेली से सटे रामपुर के एक गांव का रहने वाला है। अगस्तय मुनी आश्रम (Agastya Muni Ashram) के आचार्य पंडित केके शंखधार (Acharya Pandit KK Shankhdhar) ने दोनों की हिंदू रीति रिवाज (Hindu Customs) से मंदिर में शादी कराई। इससे पहले भी पंडित केके शंखधर (Pandit KK Shankhdhar) 64 मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू युवकों से करा चुके हैं।

मिस्ड कॉल से शुरू हुई दोस्ती शादी के बंधन में बंधी

बिजनौर जिले (Bijnor District) के सादात कोतवाली क्षेत्र के कुलारकी की रहने वाली अमरीना ने बताया कि ‘मैं बालिग हूं, और आधार कार्ड में मेरी जन्म तारीख 9 अगस्त 2000 है। अमरीना ने बताया कि अक्टूबर 2020 में मेरे मोबाइल पर एक अनजान युवक की कॉल आई। बाद में जब कॉल बैक की तो वह काॅल पप्पू ने उठाई। युवक पप्पू ने बताया कि गलती से कॉल लग गई। एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई।

मैंने प्यार की खातिर अपना घर, धर्म और परिवार छोड़ दिया, मेरे परिवार वाले लगातार मुझे दे रहे थे धमकी

युवती अमरीना उर्फ राधिका (Amrina aka Radhika) ने बताया कि मेरे परिवार वाले लगातार मुझे धमकी दे रहे थे। मैंने प्यार की खातिर अपना घर, धर्म और परिवार छोड़ दिया। अब हमेशा हिंदू बनकर रहूंगी। हिंदुओं में तीन तलाक नहीं देते, यहां तो पता नहीं कब तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया जाए। हमारे पड़ोस के रहने वाले युवती जिसका निकाह पांच साल पहले हुआ, पति ने पीटकर 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था। अब मैं बालिग हूं तो अपनी मर्जी से मैंने शादी की है।

पिछले एक महीने में तीन मुस्लिम युवतियों ने किया धर्म परिवर्तन

अमरीना उर्फ राधिका (Amrina aka Radhika) ने बताया कि उसने खुद शादी करने के लिए अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी पप्पू के घर पहुंची। अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) कर लिया। यूपी का बरेली इस समय धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) को लेकर चर्चाओं में है। पिछले एक महीने में मुस्लिम युवती का हिंदू लड़के से शादी करने का यह तीसरा मामला है। इससे पहले 30 नवंबर को शहनाज उर्फ सुमन ने धर्म परविर्तन (Religious Conversion) कर अपने प्रेमी अजय से मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। 30 नवंबर को ही इरम सैफी ने धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) कर अपना नाम स्वाति रख लिया और अपने प्रेमी आदेश से शादी की।