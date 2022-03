मेगा शो से पहले अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, कहा- शपथ लेते वक्त जहां भी घूमाएंगे नजर दिखेगा सपा सरकार में हुआ काम

लखनऊ। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम चार बजे लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के मेगा शो से पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर गहरा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि सीएम जहां शपथ लेंगे उस दौरान वो चारो तरफ जब भी नजर घुमायेंगे उन्हें जो भी विकास का कार्य दिखेगा वो सभी कार्य सपा की सरकार में हुए कार्य हैं।

ट्वीट में सपा नेता अंशुमान सिंह ने कई तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है, ”लखनऊ मेगा इवेंट के लिए तैयार है। मैं नई सरकार को सलाह देता हूं कि जहां शपथ ग्रहण स्थल के चारों ओर अच्छे से देख लें। इसके आसपास एचसीएल, स्पोर्ट्स सिटी, पालासिओ मॉल, सीजी सिटी, कैंसर हॉस्पिटल, संस्कृति स्कूल, डायल 100, पुलिस हेडक्वॉर्टर, अवध शिल्पग्राम, मेदांता और अमूल प्लांट है, इकाना स्टेडियम भी उन शानदार कामों में शामिल है, जिन्हें अखिलेश यादव के कार्यकाल में किया गया।”

FYI ,

As Lucknow is all set for its mega event tomorrow ,I suggest the new government to have a good look around the venue where swearing in would take place. It is surrounded by:

1: HCL

2: Sports City

2: Palassio Mall

3: CG city

4: Cancer Hospital

5: Sanskriti School

1/2 pic.twitter.com/ktkCzSoBAf

